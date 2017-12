Liga dos Campeões define classificados Depois de 96 jogos em seus oito grupos, a Liga dos Campeões da Europa teve definidos os 16 classificados para as oitavas-de-final. Garantiram a vaga nesta quarta-feira: Bayern de Munique, Lyon, Arsenal, Lokomotiv, Deportivo La Coruña e Real Sociedad. Os duelos da próxima fase, no sistema de eliminação direta, serão sorteados na sexta-feira. Times do mesmo país não se enfrentam e os primeiros colocados dos grupos jogarão contra quem ficou na segunda posição e definem a vaga em casa. Antes das partidas desta quarrrta, já estavam classificados Monaco, Juventus, Manchester United, Stuttgart, Real Madrid, Porto, Chelsea, Sparta, Milan e Celta. Não houve surpresa nesta quarta-feira. O Arsenal confirmou a força, ao atuar em casa, fez 2 a 0 no Lokomotiv e garantiu o primeiro lugar do grupo B. Os russos ficaram com a segunda vaga, graças ao empate por 1 a 1 entre Dynamo e Inter, que foi para a Copa da Uefa. Em Munique, o Bayern, até então lanterna do grupo A, bateu o Anderlecht por 1 a 0 e se classificou. O Lyon derrotou o Celtic por 3 a 2, com gols de Élber e Juninho Pernambucano (2), e também garantiu vaga. No grupo C, que já tinha o Monaco classificado (ficou no 0 a 0 com o AEK), o La Coruña passou para a próxima etapa, mesmo perdendo por 3 a 2 do PSV, em Eindhoven. Já no grupo D, a líder Juventus (já classificada) goleou o Olympiakos por 7 a 0 e a Real Sociedad confirmou o segundo lugar com empate por 1 a 1 com o Galatasaray, na Espanha.