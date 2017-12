Liga dos Campeões define duas vagas Seis times entram em campo nesta terça-feira, pela Copa dos Campeões, em busca de duas vagas. No Grupo G, que já tem o Chelsea garantido, Besiktas (7 pontos), Sparta Praga (5) e Lazio (5), têm chance. No H, onde o Milan já carimbou o passaporte, Celta (6), Ajax (6) e Brugges (5) buscam a segunda colocação. O Besiktas recebe o Chelsea e se garante com vitória. Sparta e Lazio se enfrentam, precisando vencer e ainda torcer por tropeço do Besiktas. Em Milão, o Celta encara o Milan precisando ganhar, assim como o Ajax, diante do Brugges, na Bélgica. Outros jogos, pelo Grupo E: Manchester United (12) x Sttutgart (12) e Glasgow Rangers (4) x Panathinaikos (1); pelo F: Real Madrid (13) x Porto (10) e Partizan (2) x Marselha (3).