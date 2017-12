Liga dos Campeões define finalista amanhã La Coruña e Porto decidem nesta terça-feira quem será o primeiro finalista da Liga dos Campeões, em jogo que a Rede TV e a ESPN Internacional mostram ao vivo às 15h45. Como o confronto de ida terminou 0 a 0, se houver um empate com gols o time português se classificará. Um novo empate sem gols levará a partida para a prorrogação. O outro finalista sairá do jogo de quarta-feira entre Chelsea e Monaco, que venceu o jogo de ida por 3 a 1. A decisão do título será dia 26 em Gelsenkirchen, na Alemanha. A cidade de La Coruña está toda enfeitada com as bandeiras do time e o clima de entusiasmo é enorme para a partida, que é considerada a mais importante da história do clube. "Se soubermos tirar proveito desse apoio, poderemos conseguir algo positivo. O que não pode acontecer é deixarmos o ambiente pesar em nossos ombros como uma responsabilidade", afirmou o técnico Javier Irureta. Ele não contará com dois titulares, já que o zagueiro português Jorge Andrade e o volante Mauro Silva cumprirão suspensão. Mas não está muito preocupado com isso. "Perdemos dois jogadores de destruição e isso não vai influir em nossa criatividade", disse Irureta. O time espanhol tem sete jogadores pendurados: Naybet, Pandiani, Victor, Scaloni, Hector, Tristán e Amavisca. No Porto, há oito pendurados: Costinha, Deco, Maniche, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Ricardo Fernandes, Vítor Baía e Bosingwa. O atacante brasileiro Derlei, que era o artilheiro do Campeonato Português até sofrer uma lesão no joelho esquerdo que o deixou de fora de metade da temporada, está recuperado e ficará no banco. A dupla de ataque terá o sul-africano Benny McCarthy e Carlos Alberto, ex-jogador do Fluminense. "Não temos medo de pressão. Eliminamos o Manchester em Old Trafford (o estádio do clube inglês), onde a pressão é bem maior do que a que encontraremos aqui", afirmou o técnico do Porto, José Mourinho. A equipe portuguesa ganhou os últimos quatro campeonatos que disputou: é bicampeã portuguesa e na temporada passada venceu a Copa de Portugal e a Copa da Uefa. E ainda vai enfrentar o Benfica na final da Copa de Portugal.