Liga dos Campeões define quartas-de-final O clássico inglês Chelsea x Arsenal é uma das atrações das quartas-de-final da Liga dos Campeões, principal competição de clubes do continente europeu, de acordo com o sorteio realizado hoje pela UEFA. Os dois clubes ingleses se enfrentaram três vezes na atual temporada, dois pela Liga e um pela Copa da Inglaterra, e o Arsenal venceu todos por 2 a 1. O Real Madrid, que eliminou o Bayern de Munique, vai jogar a primeira partida em casa contra o Mônaco da França, que passou pelo Lokomotiv de Moscou. O atual campeão da Liga, o Milan, de Dida, Kaká, Cafu e Serginho, também jogará a primeira partida em casa, diante do Deportivo La Coruña, que eliminou a Juventus, vice-campeã do ano passado. Já o atual campeão da Copa da Uefa, o Porto, que eliminou o Manchester United, terá pela frente o Olympique de Lyon, dos brasileiros Edmílson, Cláudio Caçapa, Élber e Juninho Pernambucano. Nas semifinais da Liga dos Campeões, o vencedor de Porto e Lyon enfrentará o classificado de Milan e La Coruña. A outra semifinal terá o vencedores de Real Madrid x Monaco e Chelsea x Arsenal. As partidas de ida das quartas-de-final serão disputadas nos dias 23 e 24 deste mês, e a volta nos dias 6 e 7 de abril. Semifinais terão jogos de ida em 20 e 21 de abril, e de volta em 4 e 5 de maio. A final será em Gelsenkirchen, na Alemanha, no dia 26 de maio.