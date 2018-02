Liga dos Campeões definirá 2 vagas A Liga dos Campeões definirá nesta terça-feira mais dois classificados para as quartas-de-final. Real Madrid, Borussia Dortmund, Basel e Juventus tentam juntar-se a Milan, Manchester United e Barcelona - já garantidos - na corrida pelo título continental de 2002-03. Outros três times buscam vagas na quarta-feira. O Real Madrid é vice-líder do grupo C, com 8 pontos, e vai a Moscou enfrentar o Lokomotiv, com 1 e já fora do páreo. Se vencerem, os espanhóis confirmam classificação. Se empatarem ou perderem, devem torcer para que o Borussia Dortmund, com 7 pontos, não ganhe do Milan (12), em Milão. A Juventus, em segundo lugar no grupo D com 7 pontos, precisa só do empate com o Basel (4), fora de casa. O time suíço, ao contrário, tem de vencer para alcançar os italianos. O Deportivo La Coruña, com 4 pontos e eliminado, recebe o Manchester United, com 13.