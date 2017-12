Liga dos Campeões definirá duas vagas A Liga dos Campeões da Europa deve definir nesta terça-feira mais dois classificados para as quartas-de-final, na última rodada da segunda fase. A briga é no grupo B, em que o Barcelona, com 6 pontos, enfrenta o Galatasaray, que tem 5, na Turquia. Quem está em melhor situação é a Roma, que lidera a chave com 7 e irá enfrentar o lanterna Liverpool, que soma apenas 4. O grupo A também terá duas partidas nesta terça-feira, mas só para cumprir tabela. Afinal, Manchester United e Bayern de Munique, ambos com 9, se classificaram por antecipação. Nesta rodada, o time inglês visita o Boavista (5 pontos) e a equipe alemã recebe o Nantes, em último lugar com 2. A segunda fase termina na quarta-feira, com mais quatro jogos: grupo C - Panathinaikos x Real Madrid e Sparta x Porto; grupo D - Deportivo La Coruña x Bayer Leverkusen e Juventus x Arsenal.