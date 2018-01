Liga dos Campeões: duelo de brasileiros A Liga dos Campeões da Europa 2005/2006 começa sua primeira fase nesta terça-feira com grandes duelos entre craques brasileiros. Na França, o Lyon, de Fred, Juninho Pernambucano, Cris e Caçapa, recebe o Real Madrid com Robinho, Roberto Carlos e Julio Baptista. Em Milão, Kaká terá pela frente o meia Alex no confronto entre Milan e Fenerbahce, da Turquia. Outros seis jogos, também com muitos brasileiros e jogadores talentosos, completam a rodada de abertura. O confronto entre Lyon e Real Madrid é válido pelo Grupo F ? a Rede TV! e a ESPN Internacional transmitem o jogo às 15h45. Frente a frente, Fred e Robinho, que até alguns dias atrás encantavam a torcida no Brasil jogando no Cruzeiro e Santos. Líder do Campeonato Francês, sob o ritmo dos brasileiros o Lyon estréia contra um dos favoritos ao título. "Não sei se é melhor ou pior jogar agora com o Real, gostaria de encontrá-los mais tarde", disse Gérard Houllier, técnico do Lyon. Incomodado com a derrota para o Celta no Campeonato Espanhol. Vanderlei Luxemburgo garantiu nesta segunda-feira que não mudará o esquema do Real Madrid. "Não vou mudar o esquema em função da derrota. Estamos trabalhando bem. Estou seguro que faremos uma grande temporada", disse Luxemburgo, que não terá Zidane (machucado) e Ronaldo (suspenso). Beckham é dúvida ? se não jogar entre o volante uruguaio Pablo Garcia. Ainda no Grupo F, mais brasileiro em campo. Olympiakos, com Rivaldo, recebe em Atenas o fraco Rosenborg, da Noruega. Na Itália, outro bom duelo entre brasileiros no jogo Milan e Fenerbahce pelo Grupo E. De um lado, Kaká, titular da Seleção Brasileira. De outro, Alex, que ainda luta para convencer Parreira que tem lugar no seu grupo. O Milan, vice-campeão da Copa ano passado, terá um ataque forte com Vieri e Shevchenko. E o Fenerbahce terá, além de Alex, o zagueiro Fábio Luciano e o atacante Márcio Nobre. Em casa, o PSV Eindhoven, sem o zagueiro Alex (ex-Santos), que está machucado, recebe o Schalke 04, com o lateral Rafinha (ex-Coritiba), jogo do Grupo E. O Liverpool, atual campeão, visita o Betis em Sevilla, que terá o artilheiro Ricardo Oliveira no comando do ataque. Este jogo do Grupo G, que envolve torcedores ingleses, foi considerado de alto risco pelas autoridades espanholas que destacaram 500 oficiais para cuidar da segurança. Em Bratislava, Eslováquia, o "imperador" Adriano é a atração do confronto entre Artmedia e Inter de Milão pelo Grupo H ? transmissão da ESPN Brasil, às 15h45. No outro jogo do Grupo H, mais brasileiro em campo. O Porto, com o meia Diego (ex-Santos) e o atacante Jorginho, enfrenta fora de casa o Glasgow Rangers. Na quarta-feira, serão disputados oito jogos nos Grupos A, B, C e D. Na primeira fase da Copa dos Campeões, que acaba dia 7 de dezembro, classificam-se às oitavas-de-final os dois primeiros colocados de cada um dos oito grupos.