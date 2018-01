Liga dos Campeões: duelos decisivos Espanhóis e ingleses fazem nesta quarta-feira dois duelos decisivos na Liga dos Campeões, o torneio de clubes mais importante da Europa. Os britânicos estão em vantagem, embora joguem fora de casa. O Deportivo La Coruña foi superado pelo Leeds por 3 a 0 e o Valencia caiu por 2 a 1 diante do Arsenal, em Londres, duas semanas atrás. A situação mais delicada é a do La Coruña. A equipe galega precisa no mínimo devolver os 3 a 0 para levar para os pênaltis a decisão da vaga para as semifinais. O Leeds joga por empate ou derrota por até dois gols de diferença. Se perder por três gols, desde que marque, segue no torneio. O técnico Javier Irureta tem reafirmado, nos últimos dias, sua crença em "milagres". O treinador do La Coruña lembra que o time conseguiu classificar-se para esta fase ao ganhar do Paris Saint-Germain por 4 a 3, de virada, no dia 7 de março, em partida histórica no Estádio Riazór. "Basta atuarmos com empenho semelhante para reverter essa situação delicada." Irureta entra com esquema ofensivo, com Pandiani e Tristán à frente, ao lado de Djalminha na armação de jogadas de ataque. A tarefa do Arsenal em teoria é menos complicada. Como fez um gol na Inglaterra, a equipe espanhola passa adiante até com vitória de apenas 1 a 0. O problema é a irregularidade do time treinado pelo argentino Hector Cúper. Além do tropeço internacional, também perdeu para Espanyol e Alavés, no campeonato doméstico. O consolo é o fato de o Arsenal ter perdido por 3 a 0 para o Middlesbrough, no fim de semana, pelo campeonato inglês. Os brasileiros Silvinho e Edu, que marcaram contra no sábado, estão fora, "por contusão".