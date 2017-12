Eurocopa e Liga dos Campeões terão tecnologia da linha do gol

A próxima edição da Liga dos Campeões, assim como a Eurocopa deste ano, na França, vão contar com a chamada "tecnologia da linha do gol", que ajuda o árbitro a determinar quando a bola ultrapassou a linha sob as traves. A decisão final foi tomada nesta sexta-feira pelo Comitê Executivo da Uefa, que está reunido em Nyon, na Suíça.

Presidente da Uefa, Michel Platini sempre foi contra a ideia. Ele, entretanto, havia autorizado a discussão para que a Eurocopa contasse com a tecnologia. Na edição passada do torneio, em 2012, a Ucrânia teve um gol não marcado diante da Inglaterra porque o árbitro não notou que a bola ultrapassou completamente a linha.

A tecnologia estreou no futebol internacional na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. À época, a Fifa usou o sistema da GoalControl. O Campeonato Inglês, entretanto, utiliza o sistema Hawk-Eye, usual no tênis. A Uefa, entretanto, não tem contrato com nenhuma dessas duas companhias e agora vai buscar um acordo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a Copa do Mundo de 2014, a tecnologia foi utilizada para determinar um gol da França contra a Honduras, ainda pela primeira fase. Até aquele momento, o sistema já havia sido utilizado duas vezes no Campeonato Inglês.