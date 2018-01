Liga dos Campeões: Milan e Inter vencem Nos outros jogos desta terça-feira, os times italianos foram o destaque ao vencerem seus jogos. O Milan ganhou do Fenerbahce por 3 a 1 (os brasileiros Kaká e Alex marcaram gols)e a Internazionale ganhou do estreante Artmedia por 1 a 0 (o gol de Júlio Cruz foi numa assistência de Adriano). Assim, ambos largam com três pontos. Confira todos resultados desta terça-feira, por grupos, com os gols: Grupo E Milan 3 x 1 Fenerbahce - Gols: Kaká (2) e Shevchenko (Milan); Alex, pênalti (Fenerbahce). PSV 1 x 0 Schalke04 - Gol: Vennegoor. Grupo F Lyon 3 x 0 Real Madrid - Gols: Carew, Juninho e Wiltord. Olympiacos 1 x 3 Rosenborg - Gols: Lago, gol contra, (Olympiacos); Skjelbred, gol contra, Mavrogenidis e Storflor (Rosenborg). Grupo G Betis 1 x 2 Liverpool - Gols: Arzu (Betis); Pongolle e Luis Garcia (Liverpool). Chelsea 1 x 0 Anderlecht - Gol: Lampard. Grupo H Glasgow Rangers 3 x 2 Porto - Gols: Lovenkrands, Prso e Kyrgiakos (Rangers); Pepe (2) (Porto). Artmedia 0 x 1 Internazionale - Gol: Julio Cruz.