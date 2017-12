Liga dos Campeões opõe Bayern x Real A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, que começarão a ser disputadas no ano que vem. O sorteio acabou produzindo alguns duelos interessantes, como Bayern de Munique x Real Madrid, um dos confrontos mais tradicionais do continente. O resultado do sorteio, no entanto, é pouco animador para o Real Madrid, apesar de a equipe ser considerada hoje a mais poderosa da Europa. Se for levado em conta o retrospecto, será possível supor que os espanhóis terão sérios problemas. Até hoje foram 18 jogos do Real contra equipes alemãs em competições européias, com um saldo de 12 derrotas e cinco empates. Destas 12 derrotas, seis aconteceram diante do Bayern de Munique. A única vitória foi obtida na Liga dos Campeões 2000-01, sobre o Bayer Leverkusen. As partidas de ida da Liga dos Campeões serão realizadas nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2004. Os jogos de volta estão marcados para os dias 9 e 10 de março de 2004. Veja todos os confrontos. Os clubes cujos nomes estão à esquerda farão o primeiro jogo em casa: Stuttgart (ALE) x Chelsea (ING) Porto (POR) x Manchester United (ING) Real Sociedad (ESP) x Lyon (FRA) Celta Vigo (ESP) x Arsenal (ING) Bayern Munich (ALE) x Real Madrid (ESP) Sparta Praga (RCH) x Milan (ITA) Deportivo La Coruña (ESP) x Juventus de Turín (ITA) Lokomotiv Moscou (RUS) x Mônaco (FRA)