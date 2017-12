Liga dos Campeões opõe brasileiros Uma legião de jogadores brasileiros desfilará nos campos do Velho Continente nesta terça-feira, nas quatro partidas que dão início à segunda rodada da segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. A maioria deles estará em Leverkusen, onde o Bayer, time de Lúcio e Zé Roberto, recebe o Deportivo La Coruña, de Mauro Silva, Donato e Emerson. A maior novidade, porém, deve ser a entrada de Djalminha no decorrer do confronto. O técnico da equipe espanhola, Javier Irureta, anunciou sua pretensão de contar com o futebol do meia brasileiro, que volta aos poucos, após séria contusão no tornozelo. No fim de semana, Djalminha entrou quando restavam 15 minutos para o término da partida contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol, e melhorou o desempenho da Deportivo. Não conseguiu porém, evitar a derrota: 1 a 0. Os alemães do Bayer buscam a reabilitação, após estrear com derrota para a Juventus. O Deportivo, com três pontos, ao lado da equipe italiana, que enfrenta o Arsenal, na Inglaterra, tenta disparar na liderança do Grupo D. No Porto, pela Chave C, o técnico Octavio Machado, do time da casa aposta nos gols dos brasileiros Deco, Clayton e Pena para conseguir a primeira vitória na fase, diante do campeão checo, o Sparta. Na Espanha, o Real Madrid de Roberto Carlos recebe o grego Panathinaikos. Homenagem - A Roma vai fazer um tributo ao ex-guitarrista dos Beatles, George Harrison, que morreu na última quinta-feira. Na quarta-feira, antes do jogo contra o Liverpool, no Olímpico, serão tocadas canções do grupo inglês.