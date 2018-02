Liga dos Campeões opõe Inter x Milan A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos de quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio, realizado na Suíça, colocou frente a frente o Milan, de Kaká, e a Inter de Milão, de Adriano - os dois brasileiros de maior sucesso no momento no futebol italiano. As duas equipes rivais de Milão já se enfrentaram em jogos eliminatórias na Liga dos Campeões. Em 2003, disputaram as semifinais e o Milan avançou pelo critério de saldo de gols. Os dois jogos terminaram empatados - 0 a 0 e 1 a 1 -, mas o time de Kaká se classificou por ter feito gol fora de casa. A fase de quartas-de-final terá também uma partida emblemática: Juventus x Liverpool. No dia 29 de maio de 1985, no estádio Heysel de Bruxelas, as duas equipes se enfrentaram na final, que foi marcada por uma das maiores tragédias da história do futebol europeu. Trinta e nove torcedores (sendo 32 italianos) morreram por asfixia e esmagamento tentando deixar o estádio depois de um grande tumulto nas arquibancadas. Apesar dos mortos e de muitos torcedores terem abandonado o estádio, a final foi disputada sob a justificativa de "evitar males maiores na saída do estádio". O Juventus ganhou por 1 a 0. Dessa vez, os dirigentes de ambos clubes planejam prestar uma série de homenagem às vítimas de Heysel. "Já falei com os dirigentes do Liverpool e a partida na Inglaterra será a ocasião para uma lembrança daquela tragédia e uma homenagem às vítimas. E será, sobretudo, uma jornada de esporte, para olhar adiante com serenidade e honrar do melhor modo um dia onde não houve esporte", declarou Romy Gai, responsável comercial e de marketing da Juventus. Além de Milan x Inter e Liverpool x Juventus, completam as quartas-de-final as partidas entre Lyon (FRA) x PSV Eindhoven (HOL) e Chelsea (ING) x Bayern de Munique (ALE). Os jogos de ida estão marcados para o dia 5 e 6 de abril. A volta será em 12 e 13 de abril. As partidas de ida das semifinais estão marcadas para os dias 26 e 27 e as da volta acontecem em 3 e 4 de maio. A final está prevista para o dia 25 de maio, em Istambul.