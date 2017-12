Liga dos Campeões: Real cumpre tabela O Real Madrid volta nesta terça-feira ao campo do Santiago Bernabeu pela terceira vez em seis dias. Agora para jogar pela 5ª rodada da segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. O desafio é o Sparta Praga, da República Checa, mas para os espanhóis a partida serve só para cumprir tabela. Com 12 pontos, e aproveitamento total, a equipe do técnico Vicente del Bosque está classificada para as quartas-de-final. Os checos têm 3 e ainda sonham com a vaga. "Não podemos baixar a guarda", avisa o treinador do time de Madri, ainda abalado com a derrota para o Deportivo La Coruña, na semana passada, na final da Copa do Rei, justamente no dia do centenário do clube. No sábado, o Real mostrou ter reagido bem ao ganhar do Villarreal por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O duelo com o Sparta abre a rodada no grupo C. Na mesma chave, o Porto, com 1 ponto, recebe o Panathinaikos. O time grego é o vice-líder, com 7, e eventual vitória lhe garante o segundo lugar para a próxima etapa da competição européia. O grupo D também tem duas partidas decisivas. Arsenal e Deportivo La Coruña, ambos em primeiro lugar com 7 pontos, se enfrentam em Londres. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe a Juventus. As duas equipes estão com 4 pontos e com chance menor. Os outros quatro jogos desta rodada da Liga serão disputados na quarta-feira: grupo A - Manchester United x Bayern de Munique e Nantes x Boavista; grupo B - Barcelona x Liverpool e Roma x Galatasaray.