Liga dos Campeões: Ronaldo x Jardel Um duelo entre os atacantes brasileiros Ronaldo, da Inter de Milão, e Jardel, do Sporting, marcará a terceira rodada de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O primeiro confronto será dia 13 ou 14 de agosto e o segundo dia 27 ou 28. Um sorteio, nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, definiu que o adversário do Barcelona, sairá do confronto entre Vadar, da Macedônia, e o Legia de Varsóvia, da Polônia. Bayern de Munique, Newcastle e Manchester United também aguardam seus adversários, que serão conhecidos após os jogos previstos para 31 de julho e 7 de agosto.