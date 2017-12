Liga dos Campeões tem 3 classificados Milan, Barcelona e Manchester United são os primeiros clubes classificados para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, com duas rodadas de antecedência. Os três venceram seus jogos nesta quarta-feira e mantiveram 100% de aproveitamento, somando 12 pontos em 4 jogos disputados. Pelo grupo G, o Milan recebeu o Bayern de Munique e ganhou por 2 a 1, no estádio Giuseppe Meazza. A partida teve a presença de quatro jogadores brasileiros: Serginho e Dida, do lado do time da casa, e Élber e Zé Roberto, da equipe alemã. Mesmo sem Rivaldo, contundido, o time italiano lidera a chave com 12 pontos, contra 1 do Bayern. O Milan abriu o placar aos 10 minutos, com o gol de Serginho. O Bayern empatou aos 22, com Tarnat. A vitória italiana veio graças ao atacante Inzaghi, que fez 2 a 1 aos 18 do segundo tempo - foi o 8º gol do artilheiro da Liga dos Campeões. No outro jogo do grupo G, o Lens venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 1, de virada. Coulibaly, Moreira e Thomert marcaram para o time francês, que agora tem 4 pontos. O gol da equipe espanhola, que segue com 6, foi feito pelo holandês Makaay. No grupo F, o Manchester United foi à Grécia e voltou de lá classificado, após a vitória por 3 a 2 sobre o Olympiakos. Com gols de Blanc, Verón e Scholes, os ingleses chegaram aos 12 pontos, contra apenas 3 do time grego do brasileiro Giovanni. Na mesma chave, o Bayer Leverkusen venceu o Maccabi Haifa por 2 a 1 e passou a ter 6 pontos - os israelenses seguem com 3. Quem também chegou aos 12 pontos em 4 jogos foi o Barcelona, que derrotou o Lokomotiv de Moscou por 1 a 0, no Nou Camp, com um gol do holandês Frank de Boer. Com isso, a equipe russa segue em último lugar do grupo H, com apenas 1 ponto. Na mesma chave, o Bruges ganhou do Galatasaray por 3 a 1 e já soma 5 pontos, contra 4 dos turcos. No grupo E, os resultados desta quarta-feira embolaram a classificação. O Dinamo Kiev ganhou do Feyenoord por 2 a 0 e chegou aos mesmos 7 pontos da líder Juventus, que foi derrotada pelo Newcastle por 1 a 0. Assim, o time holandês segue com 5 e o inglês somou seus primeiros três pontos.