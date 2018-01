Liga dos Campeões tem Bayern x Arsenal Além de Real Madrid e Juventus, o principal destaque do dia, outros três jogos marcam nesta terça-feira o retorno da Liga dos Campeões aos palcos europeus depois da pausa de inverno. O Bayern de Munique recebe o Arsenal, confiante depois da goleada do fim de semana pela Bundesliga sobre o Borussia Dortmund, 5 a 0. Em Liverpool, o time da casa encara outra equipe alemã, o Bayer Leverkusen, que não terá o zagueiro Nowotny, machucado. E em Eindhoven, o PSV encara o Monaco da França. Sem o astro alemão Michael Ballack e o paraguaio Santa Cruz, o Bayern acredita na força dos gols de seu artilheiro, o holandês Roy Makaay, para superar a defesa do Arsenal. O presidente do Bayern, o ídolo Franz Beckenbauer, mostrou confiança no jogo. ?Quando conquistamos a Liga dos Campeões, em 2001, batemos o Arsenal. Não acho impossível que isto aconteça outra vez.? O time inglês chegou a Munique nesta segunda-feira com muita neve, além de temperatura abaixo de zero. ?Descobrimos a neve na chegada. Espero que não tenha muita na hora do jogo porque não estamos acostumados?, disse o técnico do Arsenal, Arsene Wenger. Na Inglaterra, outro duelo entre alemães e ingleses. O Liverpool quer bater o Bayer Leverkusen e alcançar as quartas-de-final depois de algum tempo sem chegar lá. Ainda nesta terça, o Monaco quer bom resultado em Eindhoven, contra o PSV.