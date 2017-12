Liga dos Campeões tem dois clássicos A segunda fase da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira. E logo na primeira rodada, há os confrontos de quatro times cotados como fortes candidatos para a disputa do título e que também já foram campeões do principal torneio interclubes europeu. Pelo grupo A, o Manchester United joga contra o Bayern, em Munique, e, no B, o Liverpool recebe o Barcelona. A partida de Munique chama a atenção porque britânicos e germânicos acirraram a rivalidade nos últimos anos. O Manchester ganhou o título continental em 99, mas caiu nos confrontos do ano passado, sempre diante do Bayern. Além disso, Inglaterra e Alemanha se enfrentaram pelas Eliminatórias para a Copa de 2002 e disputaram o direito de ser a sede do Mundial de 2006. No primeiro caso, os ingleses levaram a melhor. No segundo, a vitória coube aos alemães, que já iniciaram preparativos para a competição mais importante do mundo. Para o jogo desta terça-feira, o Bayern terá o retorno de Élber, recuperado de contusão que o afastou dos jogos pela seleção brasileira, contra a Bolívia e a Venezuela, na reta final da briga por vaga para a Copa da Coréia do Sul e Japão. O grupo A tem previsto também o jogo Boavista x Nantes. No B, jogarão ainda Galatasaray x Roma. A rodada será completada quarta-feira, com os jogos Panathinaikos x Porto e Sparta Praga x Real Madrid, pelo grupo C, mais La Coruña x Arsenal e Juventus x Bayer Leverkusen, pelo D.