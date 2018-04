Liga dos Campeões terá PSG x Chelsea e City x Barcelona nas oitavas

*Atualizado às 12h

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões foi realizado nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, e proporcionou pelo menos dois grandes duelos. Logo de cara, as bolinhas tiradas dos potes definiram que o Paris Saint-Germain terá pela frente o Chelsea, enquanto o Barcelona pegará o Manchester City.

Batido pelo Barça por 3 a 1, na semana passada, em jogo que lhe custou a perda da liderança do seu grupo na competição continental, o PSG por isso irá fazer a partida de volta diante do gigante inglês em Londres, depois de abrir o mata-mata na capital francesa contra o rival.

Este duelo marcará o reencontro do brasileiro David Luiz, hoje no time francês, com o Chelsea, clube pelo qual se sagrou campeão europeu em 2012. Já o Barça irá encarar o City pelo segundo ano consecutivo nas oitavas de final do principal torneio de clubes do futebol do Velho Continente. Na temporada passada, o time espanhol atropelou o rival ao ganhar por 2 a 0, no duelo de ida, na Inglaterra, e por 2 a 1 na volta, no Camp Nou. E, assim como naquela ocasião, a equipe catalã voltará a ter a vantagem de decidir classificação atuando em seus domínios.

REAL MADRID

Curiosamente, o sorteio desta segunda-feira também proporcionou ao Real Madrid, atual campeão europeu, o encontro com o mesmo adversário que encarou nas oitavas de final da edição passada do torneio. Dono do grande time do momento, o clube espanhol pegará mais uma vez o Schalke 04, que na temporada passada foi arrasado pelo rival. Após levar um humilhante 6 a 1 na Alemanha, caiu por 3 a 1 no duelo de volta. E o Real, time de melhor campanha desta Liga dos Campeões, também voltará a jogar em casa no confronto de volta para confirmar o seu favoritismo.

Já o Atlético de Madrid, que caiu diante do Real na final da Liga dos Campeões 2013/2014, terá pela frente o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, também podendo decidir a sua sorte atuando na capital espanhola, após jogar a ida na Alemanha.

O Borussia Dortmund, por sua vez, soube nesta segunda-feira que terá de encarar a Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora realize péssima campanha do Campeonato Alemão, a equipe liderou seu grupo na competição continental e assim fará o segundo jogo do mata-mata jogando em casa diante do adversário italiano.

Diferentemente do Borussia, a quem derrotou na edição 2012/2013 da final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique é o líder disparado do Campeonato Alemão e não pode reclamar do sorteio desta segunda. Também com a vantagem de fazer a partida de volta na Alemanha, a equipe comandada por Pep Guardiola terá pela frente o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Arsenal x Monaco e Basel x Porto foram os outros dois confrontos sorteados nesta segunda em Nyon, sendo que o time inglês e a equipe suíça farão os duelos de ida jogando em casa, antes de decidirem seus destinos respectivamente na França e em Portugal.

ORDEM DOS JOGOS

Os jogos entre Paris Saint-Germain e Chelsea e Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique abrirão as oitavas de final, no dia 17 de fevereiro. No dia seguinte, Schalke 04 e Real Madrid, além de Basel e Porto, se enfrentam. Na semana seguinte, os jogos serão entre Manchester City e Barcelona e Juventus e Borussia Dortmund no dia 24. No dia 25, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid e Monaco e Arsenal se enfrentam. Os jogos de volta serão nos dias 10, 11, 17 e 18 de março.

Confira os confrontos das oitavas de final:

17/2

Paris Saint-Germain x Chelsea

Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique

18/2

Schalke 04 x Real Madrid

Basel x Porto

24/2

Manchester City x Barcelona

Juventus x Borussia Dortmund

25/2

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid

Arsenal x Monaco

Jogo de volta

10/3

Real Madrid x Schalke 04

Porto x Basel

11/3

Chelsea x Paris Saint-Germain

Bayern de Munique x Shakhtar Donetsk

17/3

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

Monaco x Arsenal

18/3

Barcelona x Manchester City

Borussia Dortmund x Juventus