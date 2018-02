Liga dos Campeões terá sorteio amanhã O sorteio que será realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, poderá colocar gigantes frente a frente logo nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Os oito times que terminaram a primeira fase na liderança dos grupos estão fazendo figa para escapar de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United, os pesos-pesados que ficaram em segundo lugar. A Uefa vai fazer um sorteio dirigido. Não poderá haver confrontos entre times do mesmo país nem a repetição de jogos que ocorreram na primeira fase. As equipes que acabaram em primeiro lugar terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Os confrontos serão nos dias 22 e 23 de fevereiro e 8 e 9 de março. Mas haverá uma exceção: como Inter e Milan farão o segundo jogo no San Siro e o regulamento da competição proíbe jogos no mesmo estádio em dois seguidos, a Inter terá de fazer a partida de volta dia 15 - o Milan tem preferência por ter posição melhor no ranking da Uefa. No Real Madrid, a preferência é pegar o Monaco na próxima fase. Por trás dessa vontade, esconde-se um desejo de vingança pelo que aconteceu no torneio passado - o time espanhol ganhou em casa por 4 a 2 e foi eliminado ao cair por 3 a 1 na França. "Todos os nossos possíveis adversários são muito fortes, mas gostaríamos de enfrentar o Monaco. A motivação que temos para derrotá-los e apagar o que aconteceu na temporada passada é indispensável nesse tipo de competição", disse Emilio Butragueño, diretor-geral do Real. Os times que se classificaram em primeiro lugar foram Monaco, Bayer Leverkusen, Juventus, Lyon, Arsenal, Milan, Inter e Chelsea. Em segundo ficaram Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, PSV Eindhoven, Barcelona, Werder Bremen e Porto. O país com mais representantes é a Inglaterra, com quatro (Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United).