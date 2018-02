Liga dos Campeões terá sorteio dia 17 A Uefa anunciou nesta quinta-feira que o sorteio dos confrontos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa será feito no dia 17 de dezembro. A partir de agora, a competição entra na fase do mata-mata, com jogos ida e volta. Os 16 times classificados são Barcelona (Espanha), Real Madrid (Espanha), Juventus (Itália), Inter de Milão (Itália), Milan (Itália), Chelsea (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra), Arsenal (Inglaterra), Lyon (França), Monaco (França), Bayer Leverkusen (Alemanha), Bayern de Munique (Alemanha), Werder Bremen (Alemanha), PSV Eindhoven (Holanda) e Porto (Portugal).