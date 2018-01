Liga dos Campeões: Uefa confirma times A Uefa (União Européia de Futebol) confirmou nesta terça-feira todos os 74 times que disputarão a Liga dos Campeões da Europa da temporada 2005/06, que começa em julho, com a disputa da primeira fase. No próximo dia 24 será realizado o sorteio destes confrontos, sendo que o sorteio da terceira fase será em 29 de julho. Já o sorteio dos grupos da fase principal será em Mônaco, no dia 25 de agosto, após a definição de todos os classificados. Quem já está na fase de grupos: Barcelona (ESP), Real Madrid (ESP), Chelsea (ING), Arsenal (ING), Juventus (ITA), Milan (ITA), Bayern de Munique (ALE), Schalke (ALE), Lyon (FRA), Lille (FRA), Benfica (POR), Porto (POR), Olympiacos (GRE), PSV Eindhoven (HOL), Sparta de Praga (RTC) e Fenerbähçe (TUR). Quem terá que disputar a terceira fase: Villarreal (ESP), Bétis (ESP), Manchester United (ING), Everton (ING), Milan (ITA), Udinese (ITA), Werder Bremen (ALE), Mônaco (FRA), Sporting (POR), Panathinaikos (GRE), Ajax (HOL), Slavia de Praga (RCH), Rangers (ESC), Bruges (BEL), Basel (SUI), Shakhtar Donetsk (UCR), Rosenborg (NOR) e Wisla Cracóvia (POL). Quem terá que disputar a segunda fase: Trabzonspor (TUR), Celtic (ESC), Anderlecht (BEL), Thun (SUI), Dínamo de Kiev (UCR), Valerenga (NOR), Maccabi Haifa (ISR), Rapid Viena (AUT), Partizan (SEM), CSKA Sofia (BUL), Lokomotiv de Moscou (RUS), Brondby (DIN), Hajduk Split (CRO), Malmö (SUE), Debreceni (HUN) e Steaua Bucareste (ROM). Quem terá que disputar a primeira fase: Artmedia Bratislava (ESQ), Gorica (ESL), Anorthosis Famagusta (CHP), Sheriff (MOL), Skonto (LET), Haka (FIN), Zrinjski (BIH), Dínamo Tbilisi (GEO), Rabotnicki (MCD), Kaunas (LTU), Dínamo Minsk (BLR), Hafnarfjordur (ISL), Sliema Wanderers (MLT), Shelbourne (IRL), Pyunik (ARM), Total Network Solutions (GAL), Tirana (ALB), Glentoran FC (IRN), Levadia Tallinn (EST), Dudelange (LUX), Neftchi (AZE), Tórshavn (FAR), Kairat Almaty (CAZ) e Liverpool (ING).