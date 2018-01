Liga dos Campeões: Valencia em xeque O Valencia viaja até a Inglaterra para enfrentar nesta terça-feira o Manchester United, no Estádio Old Trafford, sob pressão. Se vencer, tira a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões dos ingleses - o Manchester está na primeira posição da classificação geral com 7 pontos e os espanhóis vêm na seqüência, com 5. Agora, se perder pode até ficar fora das quartas-de-final da competição. Leia matéria completa no Estado