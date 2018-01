Liga dos Campeões volta amanhã A Liga dos Campeões volta a concentrar a atenção dos europeus, depois de dois meses e meio de pausa de inverno. A principal competição de clubes do continente recomeça nesta terça-feira, com quatro partidas da terceira rodada da segunda fase. Outros quatro jogos estão marcados para quarta. Os duelos recomeçam pelas chaves C e D. Na primeira, o líder Real Madrid (6 pontos) recebe o Porto (1) no Santiago Bernabeu. Uma vitória praticamente garante os espanhóis nas quartas-de-final, com três rodadas de antecipação. Segundo o regulamento, passam os dois primeiros colocados. Na mesma série, o vice-líder Sparta Praga (3) joga em seu campo com o Panathinaikos (1). O equilíbrio é a característica do Grupo D, em que os quatro times têm 3 pontos. A Juventus, líder do Campeonato Italiano, joga no Delle Alpi contra o La Coruña, de Mauro Silva, Donato e Djalminha. Já o Bayer Leverkusen, de Lúcio e Zé Roberto, enfrenta o Arsenal. A Copa da Uefa também terá jogos nesta terça-feira, pelas oitavas-de-final. Jogam Roda (Holanda) x Milan e Valencia x Servette (Suíça).