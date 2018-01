Liga dos Campeões volta com 4 jogos Depois de pouco mais de dois meses de paralisação em função do rigoroso inverno na Europa, a competição mais importante de clubes do continente, a Liga dos Campeões, volta a ser disputada nesta terça-feira, com quatro jogos pela terceira rodada da segunda fase. O destaque será o clássico entre Barcelona e Inter de Milão, que dividem a liderança do grupo A com seis pontos. O Barcelona é o time de melhor rendimento no torneio: venceu os 10 jogos que disputou - dois na fase preliminar, seis na primeira e dois nesta. Mas ainda luta para tentar superar a crise que se instalou no clube com o fraco desempenho no Campeonato Espanhol (é o 11º colocado com 27 pontos) e que culminou com as saídas do técnico holandês Louis van Gaal e do presidente Joan Gaspart. Para buscar uma saída para os maus resultados, o clube catalão contratou o técnico sérvio Radomir Antic. Em dois jogos à frente do Barcelona, empatou um (Athletic Bilbao, 2 a 2) e venceu o outro (Espanyol, 2 a 0). "A paciência é a melhor maneira para ganharmos", disse Antic. Segundo o treinador, a tranqüilidade do elenco é fundamental para que o time conquiste mais uma vitória na Liga dos Campeões. "Além da paciência e da cooperação entre todos os jogadores, precisamos ter toda atenção contra a Inter. Não mudaremos o nosso estilo", declarou Antic, que não admite a hipótese de o Barcelona jogar pelo empate, resultado que também seria bom para a equipe italiana. "Se entrarmos com essa mentalidade, poderemos ter problemas." O técnico acredita que os últimos resultados trouxeram os torcedores do Barcelona para o lado do time. Antic pede atenção máxima com os atacantes da Inter, Recoba e Vieri. "O Vieri é um dos melhores atacantes da Europa, mas estou muito satisfeito com as atuações de Puyol e Frank de Boer na zaga." Em relação ao time, Radomir Antic terá de fazer uma alteração forçada. O lateral-esquerdo argentino Sorín, contratado da Lazio, não está inscrito na competição e por isso será substituído por Gabri. Mais uma vez o treinador convocou o zagueiro sueco Patrick Andersson e o meio-campista Luis Enrique, que voltam de contusão. Ambos ficarão no banco de reservas. Sem vários jogadores contundidos, o técnico Héctor Cúper tem problemas para definir a Inter. Para piorar, ele não poderá escalar o atacante argentino Batistuta, que já atuou na Liga dos Campeões quando defendia a Roma. Emre, Crespo, Almeyda, Adani, Materazzi e Vivas são os atletas vetados pelo departamento médico da equipe milanesa. Sua única dúvida para definir o time está na lateral-esquerda, entre Coco e Pasquale. Mesmo sabendo que o Barcelona não vive um bom momento, Cúper exige um time muito atento no Camp Nou. "Não temos medo para o jogo de amanhã, mas precisamos estar atentos porque o Barcelona melhorou nos últimos jogos, depois que Van Gaal saiu. Melhorou principalmente o lado psicológico." Cerca de 5 mil torcedores da Inter estarão presentes ao Camp Nou nesta terça-feira. Por isso, as autoridades da região da Catalunha consideram a partida de alto risco e reforçarão o efetivo policial para o jogo. Os torcedores da Inter entrarão no estádio três horas antes do início da partida e deixarão o Camp Nou imediatamente após o jogo. A polícia destacou 200 homens para cuidar da torcida italiana. No outro jogo do grupo A, o Bayer Leverkusen recebe o Newcastle também nesta terça-feira. Pelo grupo B, Arsenal e Ajax fazem o jogo dos líderes - os dois têm quatro pontos. O time inglês conta com os brasileiros Gilberto Silva e Edu, mas só o primeiro está confirmado entre os titulares. Também jogam Roma x Valencia, pela mesma chave.