Liga dos Campeões volta na terça-feira A principal competição interclubes do mundo recomeça na terça-feira, depois de um recesso de dois meses e meio. Quatro partidas ? com destaque para o clássico entre Bayern de Munique e Real Madrid ? abrirão as oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. A primeira fase da competição terminou dia 10 de dezembro e classificou 16 equipes. Diferentemente dos anos anteriores, em que a segunda fase tinha quatro grupos de quatro equipes, agora está em vigor a fórmula do ?mata-mata?, com oito confrontos de ida e volta. Líderes de cinco dos seis campeonatos nacionais mais importantes do continentes seguem na disputa: Real Madrid (Espanha), Porto (Portugal), Milan (Itália), Monaco (França) e Arsenal (Inglaterrra). A exceção é que o Werder Bremen, primeiro colocado na Alemanha, não participa da competição. Os jogos de terça-feira são: Lokomotiv Moscou x Monaco, Celta x Arsenal, Bayern de Munique x Real Madrid e Sparta Praga x Milan. Na quarta é a vez de: Deportivo La Coruña x Juventus, Stuttgart x Chelsea, Porto e Manchester United e Real Sociedad x Lyon.