Liga e Uefa têm jogos acirrados O inverno está no auge na Europa, mas a partir desta terça-feira a temperatura vai subir no continente. Pelo menos nos campos de futebol. Depois de dois meses de interrupção, voltam os torneios internacionais de clubes, nos quais ainda restam 32 times na corrida pelos títulos e por premiações milionárias. A Liga dos Campeões tem quatro jogos marcados para esta terça-feira e outros quatro na quarta-feira, todos pela terceira rodada da segunda fase. A Copa da Uefa entra nas oitavas-de-final com partidas previstas para quinta-feira. A programação da Liga dos Campeões reservou para esta terça-feira os confrontos nos Grupos C e D. A chave C está equilibrada: depois das duas rodadas iniciais, as equipes continuam na briga por duas vagas para as quartas-de-final. O Bayern de Munique, líder com 4 pontos, recebe o Spartak Moscou, um dos vice-líderes com 3. A equipe alemã embalou no campeonato nacional, lidera com 42 pontos e no final de semana ganhou do Stuttgart. O centroavante Élber marcou o gol da vitória por 1 a 0 e é um dos destaques para o clássico contra os russos, que tem Marcão e Luis Robson, uma dupla de ataque brasileira. No outro jogo do dia, o Lyon (3) recebe o Arsenal (1). O time francês também aposta em talento brasileiro, com o centroavante Anderson e com o zagueiro Edmílson. O ex-são-paulino está em alta depois de ter recebido elogios de dirigentes do Barcelona. Os ingleses contam com Silvinho e sabem que uma derrota pode significar a desclassificação. O Real Madrid é a atração do Grupo D. O time espanhol, atual campeão europeu, lidera com 6 pontos e joga no Estádio Santiago Bernabeu contra a Lazio. A equipe romana perdeu as duas partidas anteriores e joga todo seu sonho de grandeza continental. Se perder, pode esquecer da Liga dos Campeões, mesmo com mais três jogos pela frente. Leeds e Anderlecht, com 3 pontos, medem forças na Inglaterra. As duas equipes despontam como surpresa da série, que tinha italianos e espanhóis como favoritos. A cotação do Real é alta. Segundo bolsa de apostas de Londres, a mais famosa do mundo, o time de Roberto Carlos é o favorito daqueles que gostam de fazer uma fezinha. Na última avaliação, para cada 4 libras esterlinas apostadas, haverá prêmio de 11, caso o Real seja o vencedor da competição. Na sequência, aparecem Manchester United (3 libras para cada uma investida), Bayern de Munique (13/2) e Milan (15/1). O Sturm Graz, da Áustria, é a grande zebra: se for campeão, pagará 200 libras para cada aposta. Os valores tendem a mudar nas quartas-de-final. Os jogos de quarta-feira, ficam para os Grupos A e B. No A, Manchester United (6 pontos) visita o Valencia (4), enquanto o Sturm Graz (0) recebe o Panathinaikos (1). No B, Galatasaray (4) x Deportivo La Coruña (3) e Milan (4) x Paris Saint-Germain (0). Nesta fase, os times foram divididos em quatro chaves, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada série vão para as quartas-de-final, quando os duelos passam a ser eliminatórios.