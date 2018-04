Liga espanhola tenta bloquear plano da federação de suspender partidas

A decisão da federação de paralisar os jogos ameaça provocar um caos nas últimas semanas da temporada e afetar alguns dos principais jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Lionel Messi, do Barcelona.

As decisivas duas últimas rodadas da Liga podem ser afetadas, assim como a final da Copa do Rei entre Barcelona e Athletic Bilbao, devido à disputa sobre a forma de venda dos direitos de transmisão.

O novo regulamento prevê a substituição da atual regra, segundo a qual os direitos são vendidos individualmente pelos clubes -formato único entre as principais ligas da Europa- para um acordo coletivo, que pode levar a uma alta nos custos das emissoras quando entrar em vigor a partir da temporada 2016/2017.

A regra atual favorece Real Madrid e Barcelona, que obtêm contratos bem maiores que os outros times espanhóis. O novo formato ainda manteria um favorecimento aos clubes maiores, mas em menor proporação.