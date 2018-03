Liga Europa terá Manchester United x Rostov e duelo alemão nas oitavas de final

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga Europa foi realizado pela Uefa nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, e determinou que o Manchester United terá pela frente o Rostov, da Rússia, em seu próximo mata-mata na competição continental.

Após passar fácil pelo Saint-Étienne com vitórias por 3 a 0 e 1 a 0, sendo a última delas na terça-feira, na França, o Manchester United é o único clube inglês ainda vivo na disputa desta fase do torneio, cujos próximos confrontos estão marcados para acontecer nos dias 9 e 16 de março.

O sorteio acabou sendo ótimo para o United, que já faturou por três vezes o título da Liga dos Campeões, mas nunca ergueu a taça da Liga Europa. O Rostov é considerado um dos principais azarões classificados para as oitavas de final, embora tenha passado com tranquilidade pelo Sparta Praga com uma goleada por 4 a 0 e um empate por 1 a 1 no estágio anterior da competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra equipe russa presente nas oitavas, o Krasnodar se deu melhor do que o Rostov no sorteio e terá pela frente o Celta, único representante espanhol que avançou às oitavas de final.

O sorteio desta sexta-feira também proporcionou o encontro entre dois times alemães nas oitavas. O Schalke 04 enfrentará o Borussia Mönchengladbach e com isso apenas uma equipe da Alemanha marcará presença nas quartas de final da Liga Europa.

Outro time de destaque nas oitavas de final, a Roma irá medir forças com o Lyon em um duelo entre os dois únicos times de Itália e França ainda vivos na competição.

O sorteio desta sexta também propiciou um curioso confronto entre os belgas Genk e Gent, sendo que esta será apenas a segunda vez na história que dois times da Bélgica se enfrentarão em competições organizadas pela Uefa.

Outro clube belga também envolvido nas oitavas de final, o Anderlecht escapou de encarar uma pedreira e terá pela frente o Apoel, do Chipre.

Esta edição da Liga Europa vai conhecer o seu campeão no dia 24 de maio, em Estocolmo, na Suécia, onde acontecerá a final que também irá assegurar ao vencedor uma vaga na Liga dos Campeões da temporada 2017/2018.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

Celta x Krasnodar

Apoel x Anderlecht

Schalke 04 x Borussia Mönchengladbach

Lyon x Roma

Rostov x Manchester United

Olympiacos x Besiktas

Gent x Genk

Copenhague x Ajax