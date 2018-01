Liga européia gera lucros de US$ 1 bi A Uefa comemorou, hoje, com Lokomotiv x Milan, em Moscou, a realização do milésimo jogo da história da Liga dos Campeões da Europa, torneio que se consolidou nos últimos dez anos não apenas como uma das principais competições na agenda internacional, mas também como o torneio de clubes mais rentável do futebol. Neste ano, a Liga dos Campeões irá gerar lucros de mais de US$ 1 bilhão e é uma das principais fontes de renda para os clubes europeus. Há dez anos, quando foi iniciada, a competição movimentava US$ 70 milhões. Diante do crescimento dos ganhos financeiros e do prestígio do torneio, não é surpresa quando os clubes de toda a Europa afirmam que a Liga dos Campeões é prioridade em suas agendas. A importância da competição fica clara diante dos ganhos financeiros dos clubes envolvidos. 59% da renda da Juventus de Turim em 2002, por exemplo, foi gerada com a venda dos direitos de TV da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o contrato com patrocinadores gerou apenas 20% da arrecadação anual do time italiano. Já os ingressos renderam 8,4% dos lucros do clube em 2002. Um fato impressionante, porém, é que, há seis anos, a Liga gerava no máximo 10% dos lucros que os clubes arrecadavam por ano. Mas talvez o sucesso da competição não esteja ligado apenas aos ganhos financeiros dos clubes envolvidos. 30% da renda vai para as federações e clubes menores que sequer sonham em estar entre os 32 participantes do torneio. O dinheiro é usado para desenvolver o futebol nesses países e fortalecer as finanças dos clubes. Apesar do sucesso, a Liga dos Campeões da Europa irá ser reformada para a próxima temporada. A Uefa quer diminuir o número de jogos com um objetivo claro: atrair maior atenção, e dinheiro, para cada partida disputada.