Liga Francesa cobra documentação de Neymar para que brasileiro possa estrear

Ainda sem receber o certificado de transferência internacional, documentação necessária para que Neymar possa estrear pelo PSG, a Liga Francesa de Clubes cobrou sua contraparte espanhola quanto ao envio junto à Fifa, segundo a emissora de televisão britânica BBC. A entidade internacional, porém, diz que não recebeu a reclamação.

Caso o certificado demore mais para chegar, Neymar pode ter que ficar fora da partida do PSG contra o Guingamp, no próximo domingo. Os papéis precisariam chegar à Federação Francesa até a noite de sábado para que o craque tenha sua situação regularizada. O atacante já ficou fora da partida contra o Amiens, no último sábado (05/08) devido ao problema. O jogo terminou com vitória do time parisiense por 2 a 0.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o atraso é devido a um pedido do Barcelona para a Liga Espanhola. Como receberam o pagamento da cláusula no dia 3 de agosto, os espanhóis têm quinze dias para enviar a documentação aos franceses, ou seja até 18 de agosto.

A Federação Espanhola não se pronunciou sobre o caso.

Neymar foi para o PSG em negociação de 222 milhões de euros (R$ 821 milhões), quebrando o recorde anterior das maiores transferências do futebol. Diversas polêmicas foram levantadas em torno do negócio, como se o PSG violou as normas do Fair Play Financeiro e a participação do Catar enquanto país para que ela ocorresse. A postura do brasileiro foi muito criticada pelos torcedores e dirigentes do Barcelona e por veículos da imprensa catalã.

Enquanto a novela em torno da transferência prossegue, Neymar treina com os companheiros, sem saber se poderá atuar ou não.