Liga Francesa de Futebol terá presidente mulher pela primeira vez

Pela primeira vez na história a liga francesa de futebol, a LFP, será presidida por uma mulher. Nathalie Boy de la Tour foi eleita nesta sexta-feira para comandar a entidade que organiza os campeonatos das duas primeiras divisões do Campeonato Francês e terá mandato de quatro anos.

Boy de la Tour, de 48 anos, fazia parte do conselho administrativo da LFP desde julho de 2012, como membro independente. À época, já era a primeira mulher neste posto. Agora, ela vai ocupar o segundo cargo mais alto do futebol francês, só abaixo do presidente da federação nacional, a FFF.

"Eu gostaria de agradecer todos os clubes e à família do futebol por terem acreditado em mim. Nós temos importantes questões em jogo. O futebol profissional precisa reencontrar sua confiança e coesão. Com Didier Quillot (chefe-executivo) e todos os times da liga, nós vamos trabalhar juntos para trazer progresso nessa direção", disse ela.