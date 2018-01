Liga intercolegial começa dia 4 A I Liga Intercolegial de Futsal, categoria infantil masculino (jogadores nascidos em 1985 e 1986), vai começar no dia 4, no Colégio Arquidiocesano, na Vila Mariana, na Capital. A competição, organizada pela Interactus, terá a participação de dezesseis escolas privadas de São Paulo. Na abertura do torneio, serão realizadas duas rodadas, com jogos simultâneos, em duas quadras do Arquidiocesano. Pela manhã, das 8h50 às 12h40, acontecem as seguintes partidas: Assunção x Nossa Senhora da Glória, São Miguel Arcanjo x Augusto Laranja, Bandeirantes x João XXIII, Pueri Domus x Beatíssima Virgem Maria, Albert Sabin x Nossa Senhora do Rosário, Companhia de Maria x Arquidiocesano, Lourenço Castanho x Santo Agostinho, Salgueiro x Maria Imaculada. Das 12h50 até 17h, será disputada a segunda rodada: Beatíssima Virgem Maria x São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora da Glória x João XXIII, Pueri Domus x Augusto Laranja, Bandeirantes x Assunção, Salgueiro x Companhia de Maria, Nossa Senhora do Rosário x Lourenço Castanho, Arquidiocesano x Maria Imaculada, Santo Agostinho x Albert Sabin.