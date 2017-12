Liga Italiana terá 202 estrangeiros Duzentos e dois estrangeiros, procedentes de 45 países dos cinco continentes, vão atuar nas 18 equipes que a partir deste sábado começam a disputar o título da temporada 2001/2002 do Campeonato Italiano de Futebol - o mais rico do mundo. A maioria dos estrangeiros são da própria Europa, com 99 jogadores. Destes, 63 são provenientes de países da União Européia. Logo em seguida, aparecem os jogadores da América do Sul e América Central, que somam 87. Além destes, há ainda 13 africanos, dois asiáticos e um australiano. Da ?colônia sul-americana? os mais numerosos são os brasileiros, com 32 atletas. Depois, aparecem os argentinos, com 28. Em seguida, os uruguaios (10), chilenos (4), colombianos (4), hondurenhos (3), paraguaios (2), dominicanos (2), um costarriquenho e um de Trinidad &Tobago. Para esta temporada, os clubes italianos desembolsaram US$ 160 milhões na compra de estrangeiros. Deste valor, US$ 67 milhões foram gastos com atletas da América Latina. A ?legião brasileira? é formada por Ronaldo e Adriano (Inter), César (Lázio), Aldair, Cafu, Antonio Carlos, Lima, Marcos Assunção e Emerson (todos na Roma); Fabiano (Atalanta), Marcos Paulo (Udinese), Leandro e Amaral (Fiorentina), Athirson (Juventus), Juarez (Lecce), Junior e Taffarel (Parma), Zé Maria (Perugia), Eriberto (Chievo), Matuzalém e Amauri (Piacenza), Pinga (Torino), Alberto (Udinese) e Adaílton (Verona) e Serginho e Roque Junior (Milan). O grupo foi reforçado esta semana com as chegadas de Claiton (Bologna), Bilica (Venezia), Montesine (Udinese) e Inácio Piá (Atalanta). Dos 32 jogadores que estão vinculados a clubes italianos, 30 efetivamente deverão jogar, já que há os casos de Dida (Milan), suspenso por uso de passaporte falso, e Alex (Parma), que acabou emprestado ao Cruzeiro. O campeonato será aberto neste sábado, com a partida entre Bologna e Atalanta.