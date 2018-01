Liga japonesa extingue o gol de ouro A liga de futebol profissional do Japão decidiu abolir o ?gol de ouro? - sistema adotado já há 10 anos para decidir partidas terminadas empatadas. A partir da temporada 2003, que começa em março, todos os jogos da J-League - a exceção das finais de campeonatos ou copas - vão terminar necessariamente, após os 90 minutos regulamentares. A partir de agora, o time vencedor vai receber 3 pontos e o empate valerá um ponto - até então eram 3 pontos pela vitória no tempo regulamentar, dois pontos para vitória na prorrogação e um ponto para cada time caso o jogo terminasse empatado na prorrogação. Até 99 se o empate persistisse no tempo-extra o jogo era decidido na cobrança de pênaltis. A J-League explica que o torcedor japonês aprendeu a valorizar o empate, especialmente depois do 2 a 2 da seleção Japonesa contra a Bélgica no Mundial de 22. Aquele foi o primeiro ponto do time japonês em copas desde sua estréia no Mundial da França-98.