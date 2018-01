Liga Nacional começa a ganhar forma Hoje é o dia para a Liga Nacional de Clubes começar a ganhar um modelo definitivo. Com um almoço em Belo Horizonte, Carlos Melles, ministro do Esporte, inicia oficialmente o encontro entre as lideranças da Comissão de Formatação, que garantem discussão para finalizar o futuro regimento a ser votado em assembléia. Os cartolas prometem a apresentação da forma de consenso da Liga para depois encaminhar o documento a advogados que irão elaborar o estatuto. Leia mais no Jornal da Tarde