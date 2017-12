Liga oficializa entrada do S. Caetano A Liga Rio-São Paulo oficializou a entrada do São Caetano no Torneio Rio-SP de 2002. Em reunião na manhã desta quarta-feira, em São Paulo, os dirigentes de 13 dos 16 clubes participantes decidiram que o Azulão substituirá o Botafogo-SP na competição. Caso Flamengo e Vasco desistam mesmo da disputa, o time de Ribeirão Preto ganha novamente a vaga e outra equipe do Rio será convidada. Além do Flamengo e do Vasco, o Palmeiras não enviou representante para a reunião da Liga nesta quarta-feira. Com isso, dos 13 dirigentes que votaram, sete foram a favor da inclusão do São Caetano e seis foram contra. A justificativa para a exclusão do Botafogo-SP foi o seu rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.