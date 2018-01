Liga Rio-SP levou em conta tradição Tradição, vivência e títulos. Estes são os atributos que os dirigentes da Federação Paulista de Futebol levaram em consideração para completar a lista dos nove clubes que disputarão o primeiro torneio Rio-São Paulo da Liga. Além da Portuguesa, a FPF confirmou a participação do Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta e o Etti. O presidente da FPF, Eduardo José Farah, explica: "Estas quatro equipes do Interior estão no futebol paulista e brasileiro há muitos anos. O Guarani já foi campeão brasileiro. O Botafogo é o atual vice-campeão paulista e a Ponte Preta, um dos mais antigos clubes do Brasil, tem resultados marcantes ao longo de sua história no Paulista e no Brasileiro." Leia mais no Jornal da Tarde