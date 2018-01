Liga Rio-SP sai em outubro, diz Farah A Liga Rio-São Paulo de Futebol estará constituída na primeira quinzena de outubro. A promessa é de Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol e responsável pela elaboração da proposta. Ele também é o mais provável presidente da empresa. Segundo Farah, algumas pequenas divergências com os clubes cariocas serão conciliadas com facilidade. Os dirigentes do Rio já assinaram moção de apoio a Farah. Leia mais no Jornal da Tarde