Liga só organiza Brasileiro de 2003 A Liga Nacional de Clubes desistiu de comprar briga com as federações, voltou atrás e o Campeonato Brasileiro deste ano será organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a entidade deve reconhecer nesta terça-feira a liga. De acordo com o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, a outra opção seria declarar guerra ao sistema. ?Fico fora da Fifa? Fora do sul-americano? Você tem de lutar contra o que está errado dentro do sistema.? A decisão foi tomada nesta segunda-feira em São Paulo. A Liga vai organizar o Brasileiro de 2003. Dos representantes dos times da primeira divisão, 20 votaram a favor da resolução. O Vitória absteve-se de votar. O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, votou contra e saiu transtornado. ?Virou um engodo?, disse. ?Estou envergonhado porque nada que falamos foi feito e continua tudo como antes.? Na reunião, não compareceram representantes do Botafogo, Vasco, Fluminense e Ponte Preta.