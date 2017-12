Liga Universitária vence Cobreloa no Chile A equipe equatoriana Liga Deportiva Universitária venceu o Cobreloa, em Calama, no Chile, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, na partida de estréia das equipes no Grupo 4 da Copa Libertadores da América. O campeão equatoriano não encontrou resistências e venceu com gols de Aguinaga e Murillo, ambos no segundo tempo.