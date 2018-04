Ligas Européias estabelecem medidas de combate à violência

As Ligas Profissionais Européias de Futebol (EPFL) assinaram, nesta quarta-feira, um documento contra a violência no esporte, que inclui medidas de prevenção, colaboração e punição. A assinatura do documento acontece alguns dias após os graves incidentes de violência registrados na Itália, onde um torcedor da Lazio acabou sendo morto. "Hoje, é um dia muito importante para o futuro da associação. A reunião chega em um momento muito difícil para os companheiros da Itália, aos quais oferecemos nosso apoio em qualquer questão. Este é um acordo contra a violência, com uma série de medidas de prevenção para serem assumidas por todas as ligas", disse José Luis Astiazarán, presidente da Liga de Futebol Profissional da Espanha.