Lille acaba com invencibilidade do Lyon O Lille acabou com a invencibilidade do Lyon no Campeonato Francês, ao ganhar por 3 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 19ª rodada. Mesmo assim, a equipe dos brasileiros Juninho, Cris, Fred e Claudio Caçapa segue na liderança, com 44 pontos - 12 a mais do que o Auxerre, que está em segundo lugar. Mesmo jogando em casa, nesta sexta-feira, o Lyon sofreu sua primeira derrota no campeonato deste ano, em 19 jogos disputados. Odemwingie, Debuchy e Dumont fizeram os gols do Lille, enquanto Govou descontou para o atual tetracampeão francês. Com a boa vitória fora de casa, o Lille chegou ao 4º lugar, com 30 pontos. A rodada terá mais jogos neste sábado (Ajaccio x PSG, Auxerre x Nancy, Troyes x Sochaux, Metz x Nice, Bordeaux x Nantes, Strasbourg x Marseille e Rennes x Saint-Etienne) e domingo (Monaco x Toulouse e Lens x Le Mans).