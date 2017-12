Lille, David Neres e Jesé são destaques em último dia 'frio' de janela

Os grandes clubes europeus participaram muito pouco, quase nada, do último dia da janela de inverno de transferências nos principais mercados europeus. Na Espanha, por exemplo, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid não se reforçaram durante todo o mês.

Assim, clubes pequenos foram os protagonistas deste último dia. Mesmo assim, com poucas contratações de impacto. Quem mais se movimentou foi o Lille, vendido a um empresário hispano-luxemburguês na semana passada. O time francês fechou sete contratações, com destaque para os atacantes Ricardo Kishna, da Lazio, e Anwar El Ghazi, do Ajax. Ambos são holandeses e crias do clube de Amsterdã.

O Lille também foi responsável pela contratação de um jogador brasileiro, o zagueiro Gabriel, de apenas 19 anos, que pertencia ao Avaí e está jogando o Sul-Americano Sub-20. Outro jogador da seleção júnior do Brasil que foi negociado nesta terça-feira é David Neres. O Ajax pegou o dinheiro da venda de El Ghazi e investiu 12 milhões de euros o garoto do São Paulo.

A transferência de Neres foi uma das mais caras deste último dia da janela. Destaque também para a ida do atacante Gabbiadini do Milan para o Southampton, por 14 milhões de libras. Na Inglaterra, o Burnley também pôs a mão no bolso, pagando 10,5 milhões de libras por Robbie Brady, irlandês que estava no Norwich. É a maior compra da história do clube. Nada comparado, porém, aos 20 milhões de libras que o Changchun Yatai, da China, pagou Watford pelo atacante nigeriano Ighalo.

Na Espanha, destaque para o Las Palmas, que acertou a contratação de Jesé Rodríguez, por quem o PSG havia pagado 25 milhões de euros em agosto. Sem espaço em Paris, o atacante, formado no Real Madrid, pediu para ser emprestado ao clube do coração - ele é de Las Palmas. O Valencia, em crise, fechou com Fabián Orellana, chileno que estava afastado no Celta. Já o Osasuna ficou com Sirigu, goleiro emprestado pelo PSG.