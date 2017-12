Lille defende invencibilidade em casa A rodada do final de semana do Campeonato Francês tem seqüência neste domingo com a realização de três partidas. O Lille, a equipe revelação da temporada, recebe em seu campo o Estrasburgo, que luta contra o rebaixamento. O Lille até agora não perdeu em seu campo, tendo cedido apenas dois empates aos adversários. O Sochaux, do atacante brasileiro Ilan, joga em casa contra o Lens, enquanto o Nice recebe a equipe do Paris Saint-Germain.