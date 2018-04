Lille derrota CSKA por 2 x 0 e classifica a Inter de Milão

O defensor do CSKA tocou contra seu próprio gol pouco depois do intervalo para colocar os visitantes à frente, e Moussa Sow selou a primeira vitória do time francês no Grupo B.

O triunfo do Lille significou que a líder da chave Inter de Milão, com nove pontos, avançou para a fase eliminatória.

O campeão francês Lille está agora empatado com o CSKA e o Trabzonspor com cinco pontos, restando uma rodada. Os dois primeiros do grupo se classificam.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)