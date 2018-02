Lille e Monaco tropeçam na França Tanto o Lille como o Monaco tropeçaram em seus jogos neste domingo, pelo Campeonato Francês. O Lille, 3.º colocado com 48 pontos, empatou por 1 a 1 contra o Toulouse (6.º, com 42 pontos). Já o Monaco, 4.º com 46, também empatou, mas por 2 a 2 contra o Auxerre. Estes resultados foram ruins porque os distanciam ainda mais do líder Lyon, que tem 59 pontos. O segundo colocado na classificação após a 29.ª rodada, é o Olimpyque de Marselha, que tem 51 pontos.