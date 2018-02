Lille empata e segue a três do líder O Lille perdeu a chance de encostar no líder Lyon, ao só empatar, neste sábado, fora de casa, sem gols, com o Ajaccio, pela 19.ª rodada do Campeonato Francês. O Lille soma 36 pontos, contra 39 do Lyon. Outros resultados: Monaco 1 x 1 Bordeaux, Auxerre 4 x 3 Nice, Caen 0 x 2 Toulouse, Istres 0 x 2 St. Etienne, Lens 2 x 1 Bastia, PSG 3 x 0 Metz e Strasbourg 1 x 0 Rennes. Neste domingo se enfrentam Nantes e Sochaux.