Lille ganha e fica com vaga na Liga O Lille contou com a derrota do Bordeaux para o Metz, por 2 a 0, e a sua vitória sobre o Monaco por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Francês, para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Com essa combinação de resultados, o Lille ficou na 3ª colocação da competição, atrás do Lyon e do campeão antecipado Nantes, e o Bordeaux terminou em 4º lugar. Além da vitória do Lille e da derrota do Bordeaux, mais sete jogos encerraram neste sábado o Campeonato Francês: Lens 1 x 4 Nantes, Sedan 1 x 0 Auxerre, Saint-Etienne 2 x 2 Guingamp, Rennes 3 x 4 Lyon, Troyes 1 x 1 Olympique de Marselha, Strasbourg 1 x 2 Paris Saint-Germain e Bastia 5 x 1 Toulouse.