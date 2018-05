Lille goleia Nancy e assume a vice-liderança do Francês

O resultado deixou o Lille com 34 pontos, a seis do Bordeaux, que fecha a 19.ª rodada do Francês ainda nesta quarta, diante do Toulouse. A goleada garantiu que o Lille permanecesse à frente do terceiro colocado Montpellier, que venceu mais uma e segue surpreendendo. Recém-promovido à primeira divisão, o time ganhou do Lyon por 2 a 1, fora de casa, e soma agora 33 pontos.

Heptacampeão entre 2002 e 2008, o Lyon caiu para sexto, com 30 pontos, graças à vitória por 2 a 0 do Auxerre sobre o Olympique. Em plena Marselha, o time visitante venceu o confronto direto contra a equipe anfitriã, pulando para quinto na tabela, com 32 pontos, mesma pontuação do próprio Olympique, que aparece em quarto.

Além do Lille, o Paris Saint-Germain também foi outro time a golear por 4 a 0 pelo Francês. Em casa, a equipe parisiense passou fácil pelo lanterna Grenoble, que encerrou o primeiro turno com apenas uma vitória. Já o PSG tem 29 pontos, em sétimo, brigando para chegar na zona de classificação à Liga dos Campeões. A situação é mesma do Lorient, que venceu o Valenciennes por 3 a 2.

Completando a 19.ª rodada, o Sochaux venceu o Rennes por 2 a 0, o Le Mans empatou por 1 a 1 com o Monaco, e o Nice também ficou na igualdade com o vice-lanterna Boulogne, mas por 2 a 2. Mesmo com os jogos desta quarta, ainda restarão cinco equipes no Francês com partidas a serem disputadas pelo primeiro turno, o que acontecerá somente em 2010.